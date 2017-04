Le Festival Bruxelles Babel donne « le pouvoir aux enfants »

Le 32e festival d’expression artistique Bruxelles Babel se tient ce vendredi et ce samedi au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. 200 jeunes Bruxellois de 12 à 21 ans présenteront sur scène des spectacles de chant, de théâtre, de danse et de musique sur le thème « Le Pouvoir aux Enfants ». Le Festival Bruxelles Babel rassemble des jeunes d’horizons géographiques, culturels et sociaux variés issus des différents quartiers de Bruxelles. L’égalité des chances, le mieux-vivre ensemble et la diversité sont au centre du projet depuis sa création en 1985.