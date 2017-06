Le Dragons plie 5-3 devant le Rot Weiss Cologne en demi-finale

Devant son public, le Dragons n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de l’Euro Hockey League (EHL), la plus prestigieuse compétition de clubs, samedi dans ses installations de Brasschaat. Les Anversois, champions de Belgique en titre, se sont inclinés 3-5 face aux Allemands du Rot Weiss Cologne (mi-temps: 0-3). Les protégés de Jean Willems ont perdu pied en l’espace de trois minutes lors du 2e quart-temps.

Après un premier quart-temps équilibré, Florian Adrians a d’abord exploité sur tip-in une longue balle (24e) lors du 2e quart. Deux minutes plus tard, Jonas Gomoll a doublé l’écart d’un puissant tir de bord de cercle (27e), avant que les vice-champions allemands ne profitent de l’exclusion temporaire de Thomas Briels pour forcer leur 3e pc et le transformer par Mathias Müller (28e). KO debout, les Anversois tentaient bien de réagir lors du 3e quart, mais se montraient bien moins réalistes que l’équipe allemande dans le cercle adverse, un smash de Jeffrey Thys et une déviation de Florent Van Aubel passant peu à côté de la cage du Rot Weiss. On rejouait à peine depuis une minute dans la dernière période, que l’inévitable Marco Miltkau inscrivait le 4e but de son équipe, le 34e de sa carrière en EHL, après une erreur défensive anversoise (46e). La messe était dite et le pc de Tom Grambusch (57e) allait même donner un moment des allures de score de forfait, avant un réveil tardif mais honorable du Dragons qui inscrivait 3 buts en 2 minutes. D’abord sur pc via Alexander Hendrickx (58e), suivi dans la même minute par un petit bijou de Florent Van Aubel et à une minute du terme par Timothy Luyten (59e). Le club de Brasschaat, médaillé d’argent en 2013 et de bronze en 2012 et 2014, jouera dimanche (13h00) à nouveau pour la 3e place contre le perdant de l’autre demi-finale, qui opposera à partir de 15h30 les Néerlandais d’Oranje-Rood et les Anglais de Wimbledon (Belga)