Le « match de la zwanze », c’est la rencontre entre deux clubs mythiques bruxellois : le RWDM et l’Union Saint-Gilloise. BX1 ne pouvait pas rater ce moment historique, de sport et de folklore. A l’aller, le RWDM, pourtant moins bien classé, l’avait emporté. L’Union lavera-t-elle l’affront à quelques heures de Noël ? La réponse au stade Machtens et sur Bx1 le 23 décembre à 19h55.