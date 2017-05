Le débat sur l’inclusion des personnes sourdes au parlement FWB a failli se passer sans interprète en langue des signes

C’est ce qu’on appelle une solution de dernière minute. Demain à 14h, la commission de l’enseignement de promotion sociale, de la jeunesse, des droits des femmes et de l’égalité des chances se réunit au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’ordre du jour notamment la proposition de résolution relative à une meilleure inclusion des personnes sourdes et malentendantes de la députée MR Carine Lecomte. Le couac, c’est que jusqu’à ce lundi après-midi, aucun interprète en langue des signes n’était disponible pour signer ce débat. Un constat qui a fait réagir la communauté sourde et malentendante sur les réseaux sociaux, en témoigne ce message :

En raison d’un délais trop court, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait face à des blocages administratifs avant de pouvoir allouer un budget pour rémunérer l’intervention d’un interprète. Finalement, une solution de secours a été trouvée grâce à l’aide de la Fédération Francophone des Sourds de Belgique: une personne qui souhaite restée anonyme viendra signer lors du débat de demain qui sera suivi par plusieurs personnes sourdes et malentendantes. Pour Valérie Neysen, coordinatrice de la Fédération des Sourds de Belgique, il faut trouver une solution structurelle pour que ce problème ne se produise plus. Elle rappelle qu’en Belgique une personne sur dix souffre d’un problème d’audition parfois même sans le savoir. (photo Belga)