Le contrat de rénovation urbaine du quartier Citroën-Vergote a été approuvé

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale a approuvé ce jeudi le contrat de Rénovation Urbaine prévu pour le quartier Citroën-Vergote. Ce contrat permet d’intervenir sur la zone stratégique du quartier nord, sur les territoires de Bruxelles-ville et de Molenbeek-Saint-Jean. Il concerne l’avenue du Port, l’Allée verte et le quartier de Tour et Taxi.

L’objectif de ce contrat est de revitaliser le quartier tant au niveau de l’immobilier, du socio-économique et de l’environnement. La mise en oeuvre de ce contrat de rénovation urbaine devrait être lancée après l’été 2017 et se poursuivre jusqu’en 2021.

Quatre autres contrats sont prévus afin de revitaliser différents quartiers de la Région. Le quartier Beekant-Gare de l’Ouest-Ninove-Brel a déjà vu son contrat approuvé, tout comme celui pour le quartier Brabant-Nord-Saint-Lazare et le quartier Avenue du Roi. Le quartier Heyvaert-Poincaré doit encore attendre l’approbation du gouvernement bruxellois, qui doit intervenir dans les prochaines semaines.