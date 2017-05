Le Concours Reine Elisabeth s’ouvre pour la première fois au violoncelle

La première édition consacrée au violoncelle du concours Reine Elisabeth débute ce lundi au centre culturel Flagey à Bruxelles. Septante candidats venus des quatre coins du monde ont été admis à la compétition. Aucun Belge n’est toutefois inscrit cette année.

Sur 202 inscriptions, 21 femmes et 49 hommes de 22 nationalités différentes ont été sélectionnés. Ils proviennent en majorité de Corée, du Japon, des Etats-Unis, de France et d’Allemagne. Quelques Belges ont tenté leur chance, mais n’ont pas été retenus.

Lors de la première épreuve publique qui démarre lundi, les candidats présenteront un récital et seront accompagnés par un pianiste et un violoncelliste. La demi-finale se déroulera du 15 au 20 mai à Flagey également. Elle comprendra une œuvre de la compositrice flamande Annelies Van Parys et un concerto de Boccherini ou de Haydn. Les solistes seront accompagnés par l’Orchestre royal de chambre de Wallonie. Le jury, dont les membres seront dévoilés juste avant le début des épreuves, choisira ensuite 12 finalistes qui passeront une semaine à la Chapelle musicale Reine Elisabeth afin d’y étudier une œuvre imposée écrite spécialement pour le concours.

Durant la finale, du 29 mai au 3 juin au Palais des Beaux-Arts, ils joueront cette œuvre inédite, accompagnés par le Brussels Philharmonic, ainsi qu’un concerto qu’ils auront choisi. Les lauréats seront proclamés le 3 juin en fin de soirée. (Belga)

Images et interview de Nicolas Franchomme