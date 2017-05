Hommage aux personnes décédées dans la rue ce mercredi par le Collectif les morts de rue. Cette organisation travaille pour et avec les habitants de la rue pour permettre un traitement digne de tous au moment de la mort. En 2016, le Collectif a eu connaissance de 72 décès, 70 hommes et 2 femmes. Ce chiffre est bien plus élevé que les années précédentes et pourtant, même si ces décès sont mieux signalés au Collectif, ce dernier admet n’avoir aucune idée réelle de habitants de la rue décédés l’année passée.

Plus de la moitié des causes des décès sont inconnues. L’âge moyen est de 51,76 ans. Les familles ont pris en charge 41% des obsèques. 54% des enterrements ont été pris en charge financièrement par la commune selon les chiffres du Collectif.

Plus de détails sur le site « morts de la rue »

Images et interviews – Nicolas Franchomme