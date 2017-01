Le Clasico Anderlecht-Standard se termine par un match nul 0-0

Anderlecht et le Standard se sont quittés dos à dos (0-0), dimanche au Stade Constant Vanden Stock lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Le Standard, réduit à 10 après 90 secondes, a plié mais n’a pas rompu face à des ‘Mauves’ qui ont loupé l’occasion de prendre la tête du championnat. Les Liégeois ont terminé la rencontre à 9 suite à l’exclusion d’Ishak Belfodil à la 90e.

Ce grand classique du championnat belge mettait aux prises deux formations aux spirales complètement opposées. Si Anderlecht restait en effet sur cinq succès de rang, le Standard n’avait plus gagné depuis autant de rencontres. Une défaite aurait donc dangereusement éloigné les Liégeois du top-6. Adrien Trebel, ancien capitaine du Standard et transféré à Anderlecht cet hiver, figurait dans l’axe du jeu bruxellois. La rencontre a basculé après quelques secondes. Alors que le ballon était en dehors des limites de jeu, Filip Mladenovic a bousculé Alexandru Chipciu et s’est vu brandir un carton rouge par l’arbitre de la rencontre, M. Vertenten. Le RSCA en a profité pour mettre la pression sur le but de Jean-François Gillet. Mais ni Lukasz Teodorczyk (4e, 22e), ni Trebel d’une frappe sur le poteau (9e), ne sont parvenus à marquer. Dès l’entame de la seconde mi-temps, une frappe d’Ivan Obradovic a heurté la transversale de Gillet (48e). René Weiler a alors fait monter Massimo Bruno, Sofiane Hanni et Isaac Kiese Thelin au fil du 2e acte pour donner du poids à l’attaque mauve. Jean-François Gillet, qui avait retrouvé sa place dans les buts ‘Rouches’ jeudi à Eupen (2-2), a réalisé plusieurs arrêts salvateurs. Ishak Belfodil, pourtant auteur d’un match abouti, a été exclu à la 90e pour un coup de pied (90e). Malgré une dernière occasion anderlechtoise signée Hanni, le RSCA a dû se contenter d’un point. Gillet, malgré un but de Bram Nuytinck annulé pour hors-jeu, a gardé ses filets inviolés jusqu’au bout… (Belga)