Le chocolat belge y est célébré sous toutes ses formes et dans tous ses états du 10 au 12 février au Salon du Chocolat de Bruxelles. Plus de 130 chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, chefs, chefs pâtissiers, designers et scientifiques réinventent et explorent la fève de cacao. Au programme, le Salon propose des dégustations, des cours de cuisine, des conférences, des ateliers pour petits et grands et même un défilé de robes en chocolat.



Reportage: Martin Caulier et Camille Dequeker