Le château Malou vient d’être entièrement rénové

Le château Malou est un fleuron de Woluwe-Saint-Lambert. Il vient de bénéficier d’importants travaux de rénovation. Construit au 18e siècle, sa restauration avait pour objectif de retrouver son harmonie néoclassique. A son origine, le château était une demeure de prestige, puis il a été un temps un lieu de refuge pour enfants du juge. Il a également été un siège de la Galerie de prêt d’œuvres d’art et lieu de célébrations de noces et mariages. Prochainement, le château accueillera des évènements d’entreprise ou autres séminaires tout en poursuivant sa fonction de lieu de célébrations de noces d’or et de mariages.

Reportage d’Aline Jacobs et Morgane Van Hoobrouck