Le chantier du nouveau centre administratif d’Etterbeek est officiellement lancé

Le bourgmestre Vincent De Wolf a officiellement donné mercredi le coup d’envoi du chantier de construction du nouveau centre administratif d’Etterbeek sur le site des Jardins de la Chasse, à l’angle de l’avenue des Casernes et du square Docteur Jean Joly.

Il s’agit du projet le plus important de cette législature. Le chantier durera deux ans. Le bâtiment, entièrement passif, accueillera l’hôtel communal et l’ensemble de son administration, le CPAS ainsi qu’un commissariat de police.

Il s’agit du premier volet du vaste projet aux Jardins de la Chasse qui prévoit, à côté du centre administratif, la construction de près de 250 nouveaux logements dans plusieurs immeubles, des parkings en sous-sol, une crèche, une maison de la participation, de nouveaux locaux pour le centre d’aide à l’enfance et un espace vert accessible au public. Le site s’étend dans sa totalité sur 3 hectares.

La réurbanisation des Jardins de la Chasse a été décidée en 2006 par le Collège. Les pavillons de l’ancien hôpital d’Etterbeek ont été rasés en 2013. Le permis d’urbanisme nécessaire à la construction du centre administratif a été délivré en 2016 et le Collège a désigné l’entrepreneur chargé des travaux en mars dernier.

Un projet de 35,2 millions d’euros

Le nouveau centre administratif d’Etterbeek s’élèvera sur six niveaux et totalisera une superficie de 15.000 m². Les bureaux seront aménagés en « open space » et la zone des guichets a été pensée spacieuse. En sous-sol, il y aura trois niveaux regroupant 300 places de parking et un funérarium multiconfessionnel.

Le projet inclut déjà la construction, juste à côté du centre administratif, d’un immeuble comportant 37 logements et un espace horeca au rez-de-chaussée. Le coût de la construction du centre administratif et de l’immeuble attenant est estimé à 35,2 millions d’euros, financés sur fonds propres par la commune. Le bureau de consultance chargé d’analyser la viabilité financière du projet assure que le budget communal n’accusera aucun déficit, étant donné les recettes engrangées par la construction d’immeubles de logements.

Le chantier n’entraînera pas de profonds bouleversements en termes de circulation automobile et d’accessibilité dans le quartier.

Belga, photos commune d’Etterbeek