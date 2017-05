Le chantier de rénovation de la chaussée d’Ixelles démarre : sens unique entre Fernand Coq et Porte de Namur

Les travaux préparatoires au chantier de la chaussée d’Ixelles démarreront ce mardi. Cet axe de circulation assez souvent encombré en raison de son étroitesse et de l’important trafic qui y transite pour rejoindre le coeur de la commune devrait être entièrement remis à neuf d’ici le printemps 2018. A cette échéance, les voitures seront interdites de circulation en journée entre la Porte de Namur et la place Fernand Coq, sauf pour les riverains devant accéder à leur garage. La priorité sera accordée aux bus, taxis, cyclistes et piétons.

La première phase des travaux concernera la portion située entre la rue Mercelis et la rue de la Paix. Dès ce mardi, Vivaqua et Sibelga y procéderont à la rénovation des réseaux d’égouttage et d’approvisionnement en eau et électricité. Suivra la rénovation de cette portion de la chaussée qui devrait prendre fin d’ici le mois d’octobre. Conséquence: entre le 2 et le 15 mai, la circulation sur la chaussée sera mise en sens unique en direction de la porte de Namur. A partir du 16 mai, elle sera totalement coupée pour les voitures et les bus de la ligne 71. Pour les bus 71 et 54, une déviation a été mise en place. Les bus de la ligne 71 vers De Brouckère seront déviés depuis la place Flagey via la rue Malibran, la rue du Trône et la chaussée de Wavre jusqu’à la Porte de Namur. Les bus de la ligne 71 en direction de Delta seront eux déviés depuis la Porte de Namur par l’avenue Marnix, la rue du Luxembourg et l’itinéraire de la ligne de bus 38 jusqu’à la place Flagey.

Afin de minimiser au maximum l’impact de ces déviations sur les voyageurs, tous les autres arrêts rencontrés seront également desservis par les bus de la ligne 71 et deux arrêts supplémentaires ont été implantés dans la chaussée de Wavre. Les bus de la ligne 54 seront eux déviés depuis la rue du Bailli et passeront par l’avenue Louise et la place Louise, sans desservir la Porte de Namur. Un plan de déviation a été concerté avec les communes et zones de polices concernées. L’information sera visible, dès la fin de la semaine, aux abords du chantier dans un périmètre élargi. Des « flyers » ont été distribué aux habitants. Une réunion d’information à destination des commerçants de la zone a été organisée par la commune en présence de la Région pour les informer du début du chantier. La rénovation de la chaussée d’Ixelles sera encadrée par un ombudsman. (Belga)