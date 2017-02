Le Centre islamique et culturel de Belgique a payé l’amende pour port du niqab d’une jeune femme partie en Syrie

Contrairement aux propos tenus lundi par l’imam Galaye N’Diaye devant la commission d’enquête parlementaire sur les attentats terroristes du 22 mars, une jeune femme partie en Syrie a bien fréquenté le Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), écrit La Libre Belgique mercredi.

Née en 1990 en région namuroise, cette jeune femme, Marine P., a rejoint la Syrie en août 2013 avec sa fille, âgée d’à peine cinq ans, après avoir épousé via Skype un combattant djihadiste franco-tunisien. Elle avait laissé à sa mère un message dépeignant la Belgique comme un « pays de mécréants que je déteste et que je demande à Allah de détruire ». En novembre 2015, elle a été condamnée par défaut à cinq ans de prison. Avant son départ pour la Syrie, la jeune femme avait déménagé à Bruxelles où elle avait suivi une formation au CICB, formation prodiguée par un prédicateur marocain selon lequel elle était peu assidue aux cours. Durant la même période 2012-2013, Marine P. avait été verbalisée et avait écopé d’une amende pour port du niqab. Une amende qui a été payée par le CICB. (Belga)