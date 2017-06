Un accord de majorité entre le PS, le cdH et DéFI avait été trouvé au terme des élections régionales de 2014, confirmant une nouvelle alliance forte entre les socialistes et les humanites. Toutefois, les affaires se sont enchaînées autour du PS, menant à un désamour avec le cdH. Retour sur trois années qui ont mené à la décision de Benoît Lutgen et du cdH de lâcher Elio Di Rupo et le PS.

Reportage de Jean-Christophe Pessesse.