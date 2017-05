Le Carrefour Léonard à l’arrêt suite à un accident impliquant un camion

D’importantes files sont à déplorer sur le Ring intérieur de Bruxelles en raison d’un accident impliquant un camion sur la bande de droite, au Carrefour Léonard. La sortie menant vers l’E411 en direction de Namur a été fermée à la circulation entre 11h45 et 12h30 en raison de la possible perte de chargement du camion. Le véhicule avait percuté le rail de sécurité dans la bretelle reliant le Ring intérieur à l’E411.

Il est conseillé d’éviter ce secteur et de prendre l’E411 via Auderghem et le viaduc Herrman-Debroux. (Gr.I., photo : Belga)