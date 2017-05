Le Brussels, vainqueur 86-91 à Louvain peut continuer à croire en la deuxième place.

Le Brussels, vainqueur 86-91 (24-20, 24-23, 18-25, 20-23) jeudi à Louvain au terme du match de clôture de la 34e journée de l’Euromillions League de basket-ball, peut continuer à croire en la deuxième place. Mercredi, en effet, l’Antwerp s’était incliné 98-100 après prolongation à l’issue du match au sommet contre Limburg United. Il se retrouvait du coup distancé de 8 points par le leader Ostende, qui a stoppé la série de victoires de Charleroi dans le Clasico (78-71). Le Spirou stagne à la huitième place et pourrait devoir affronter les Côtiers dès le premier tour des play-offs. Les hommes de Brian Lynch pointent eux à la quatrième place grâce à leurs bons récents résultats.

En déplacement à Mons mercredi, Alost s’était incliné 83-70, concédant ainsi sa troisième défaite de rang. Dans ce match important en vue du classement final, ce sont les Montois qui ont réalisé la bonne affaire en faisant la différence dans les deuxième (28-13) et troisième (23-15) quart-temps. Ils ont retrouvé de la confiance depuis quelques semaines et remontent à la sixième place. Alost, encore quatrième il y a quelques jours, chute à la septième place et paie sa mauvaise série. Les Okapis se trouvent juste devant Charleroi, huitième. Willebroek avait battu Liège 86-84 mercredi. La 35e et avant-dernière journée aura lieu les 6 et 7 mai avec un duel entre Anvers et Ostende ce dimanche à 15 heures. Ostende est leader avec 63 points devant l’Antwerp (55), le Brussels (54), Limburg Utd et Willebroek (52 chacun). Mons-Hainaut et Aalstar se partagent la sixième place (51), suivis par Charleroi (50) et Louvain (43). Liège est lanterne rouge (39). (Belga)