Le Brussels Summer Festival se dévoile sur quatre scènes et présente son affiche complète

La 16e édition du Brussel Summer Festival aura lieu du 6 au 15 août sur quatre scènes réparties dans le centre de Bruxelles. Plus de 70 concerts et événements sont programmés. L’affiche signée par l’illustrateur français Emmanuel Romeuf est un hommage à René Magritte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition.

Le chapiteau Magic Mirrors se réimplante cette année place des musées, faisant passer à quatre scènes le festival contre trois les années précédentes. Il sera ouvert sur toute la durée du festival et présentera des artistes en découverte pour l’after-work. Il sera également le lieu des after-shows en fin de soirée. La salle de la Madeleine sera pour la première fois ouverte simultanément au Magic Mirrors. Elle sera également accessible tout au long du festival, du 6 au 15 août. Depuis l’édition 2015 du BSF, la salle de la Madeleine offre des concerts tant d’artistes émergents que confirmés. Elle accueillera une soirée canadienne le 13 août avec Bears of legend, KLÔ Pelgag et Lisa Leblanc et une soirée rap le 14 août avec Seven, Akro et Guizmo. Calypso Rose s’y produira le 8 août, la chanteuse française Jil Caplan le 11 août et l’artiste belge Saule y clôturera le festival le 15 août.

Côté plein air, la scène du Mont des Arts ouvrira du 9 au 15 août. Elle commencera par une soirée chanson française, avec notamment l’interprète française Jain. Les artistes belges ne seront pas en reste puisqu’ils monopoliseront la scène le samedi 12 août. Mass Hysteria partagera sa part d’ombre le 10 août. Le 11 août sera électro avec entre autres Teemid et Henri PFR. Scène éclectique aussi propice aux énergies plus rythmées, elle se refermera lundi avec le groupe français Boulevard des airs et une soirée aux accents reggae mardi.

Le BSF garde la même formule que les années passées, avec une montée en puissance tout au long du festival. La grande scène de la place des Palais ouvrira le samedi 12 août pour quatre soirées. Parmi les artistes étrangers programmés figurent la canadienne Feist, les anglais Orbital, The Jesus and Mary chain, et Goldfrapp et le groupe américain Pet Shop Boys. (avec Belga)