Le Brussels Jazz Weekend fera vibrer la capitale pendant trois jours

La première édition du Brussels Jazz Weekend, qui remplace le Brussels Jazz Marathon, aura lieu ces vendredi, samedi et dimanche dans le centre-ville de Bruxelles et à Ixelles. Lors de ce festival de jazz, blues, funk et musiques du monde, les spectateurs pourront assister à des concerts gratuits, notamment sur des places publiques, à commencer par la Grand-place mais aussi celles de Sainte-Catherine, du Sablon, du Luxembourg et Fernand Cocq à Ixelles.

Un parcours ‘Indoor’ proposera, quant à lui, des sessions plus intimistes dans 80 clubs et bars de la capitale, dont les hauts lieux du jazz que sont L’Archiduc, le Bizon ou encore le Sounds Jazz Club à Ixelles.

A L’AFFICHE

Sur la Grand-place, les têtes d’affiche seront Daniel Romeo & The Crazy Moondog Band vendredi, Marc Lelangue & The Heavy Muffulettas samedi et Antoine Pierre « Urbex » dimanche.

Parmi les artistes internationaux programmés figurent notamment Snow Owl (Autriche), Nono Garcia (Espagne), le pianiste Evgeny Lebedev (Russie) ou Vilem Spilka (Tchéquie). Le festival promeut également des jeunes talents en début de carrière, dont Théo Zipper, Ananke ou encore PINTO.

Par ailleurs, la salle La Tentation accueillera vendredi et samedi jusqu’à 02h00 du matin le marathon de danse Bru Jazz Jive. Un programme familial, le Bru Jazz Kids, proposera samedi au Sablon d’écouter les versions jazz de chansons enfantines jouées par le pianiste Manuel Hermia et son trio, puis les bandes-son de Disney interprétées par le groupe Ixhor.

Dimanche après-midi, la Commune d’Ixelles organisera également la 13e édition de son festival « Solidar XL » sur la place Fernand Cocq. Les bénéfices de l’événement qui accueillera entre autres Soldier Hems et Marka iront à l’asbl Rolling Douche. Celle-ci propose un service d’hygiène mobile aux sans-abri.

(Belga)