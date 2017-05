Le bourgmestre de Bruxelles demande au roi Philippe d’ouvrir au public le parc royal de Laeken

Le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS) a demandé au roi Philippe de rendre accessible au public une partie du parc royal de Laeken, sous forme de « geste à l’occasion de ses 5 ans de règne », rapporte L’Echo mardi.

Le bourgmestre a officiellement fait part de sa demande au souverain l’an dernier. « J’ai proposé clairement et officiellement, comme bourgmestre, qu’une partie du parc qui se trouve le long du canal, une partie mineure par rapport à la grande étendue du parc (168 hectares, ndlr), puisse être rendue publique et accessible à tous. Je fais cette proposition dans un cadre précis: l’année prochaine, le Roi connaîtra ses 5 ans de règne et je trouve qu’à cette occasion, s’il veut faire un cadeau à la population belge et bruxelloise, c’est un joli geste« , explique M. Mayeur.

Le porte-parole du Roi, Pierre-Emmanuel De Bauw, refuse de commenter les conversations du Roi avec un responsable politique. Au Palais, on note néanmoins que la compétence est du ressort de l’Etat fédéral (via la Régie des bâtiments) et de la Donation. (Belga)