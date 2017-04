Le Botanique va en appel et maintient son recours au Conseil d’Etat

Le consortium Le Botanique/Sportpaleis a interjeté appel contre l’ordonnance du juge des référés de Bruxelles du 20 mars qui a rejeté la demande de suspension du contrat de concession du Cirque royal liant l’association Brussels Expo, a indiqué vendredi en fin de journée Paul-Henri Wauters, directeur adjoint du Botanique. Cet appel doit être introduit à l’audience du 7 avril prochain.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs décidé, dans son arrêté du 21 mars, de ne pas suspendre la décision administrative de la Ville de Bruxelles d’attribuer la concession à Brussels Expo. Le Botanique et Sportpaleis ont décidé de poursuivre la procédure en annulation devant le Conseil d’Etat. Paul-Henri Wauters a souligné à ce sujet que cet arrêt n’avait pas examiné les moyens d’illégalité invoqués. Le Cirque Royal, propriété de la Ville, était exploité depuis 1999 par le Botanique. La Ville, propriétaire du Cirque royal, avait cassé la convention qui la liait à celui-ci depuis 1999, durant l’été 2015, avant de confier la gestion de la salle à partir du 30 juin prochain à l’asbl Brussels Expo. Le Botanique avait alors introduit un premier recours en relevant qu’il s’agissait d’un marché public et qu’il avait été informé par la Régie de la décision du Collège, et non par le conseil communal comme le veut la procédure. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, la Ville avait en conséquence lancé un appel d’offres. Le Botanique avait présenté un projet avec un apport de 23 millions d’euros du Sportpaleis d’Anvers. Mais le conseil communal lui avait préféré, en novembre dernier le projet remis par Brussels Expo aux mains de représentants de la Ville. Lors de la présentation des dernières Nuits du Botanique au sein du Cirque royal, la direction du Botanique disait avoir peu d’espoir au niveau légal, mais considérait cette décision comme « guidée par la seule pulsion de domination d’un secteur, celui du divertissement, et d’exercice d’un pouvoir arbitraire et abusif ». Pour les membres du conseil d’administration, la Ville est juge et partie, Philippe Close étant président de Brussels Expo et échevin bruxellois du Tourisme. (Source Belga)