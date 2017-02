Le BANAD Festival pousse les portes d’intérieurs exceptionnels Art Nouveau et Art Déco

Vous vous intéressez aux styles Art Nouveau et Art Déco? Le BANAD (Brussels Art Nouveau & Art Deco) Festival vous fera découvrir ces deux styles architecturaux très présents à Bruxelles. Ce festival succède à la Biennale Art Nouveau et Art Déco. Il se tiendra du 11 au 26 mars 2017. Au programme : visites d’intérieurs exceptionnels Art Nouveau et Art Déco, promenades guidées à pied, à vélo et en bus, concerts, projections, expositions et événements culturels. Parmi les 10 adresses inédites à découvrir, vous pourrez par exemple ouvrir les portes de la Villa Empain à Ixelles de style Art Déco ( cfr photo de Sophie Voituron).