Le 22e Pride Festival aura lieu du 3 au 21 mai sous le slogan Crossing borders

La 22e édition du Pride Festival se déroulera du 3 au 21 mai à Bruxelles. Elle se déclinera cette année autour du thème « Asile et Migration ». La mini Pride ouvrira les festivités le 4 mai à 18H00. En clôture, la Belgian Pride partira le samedi 20 mai à 14H00 du Mont des Arts.

A travers le thème choisi et sous le slogan « Crossing borders », les trois coupoles régionales (RainbowHouse Brussels, Arc-en-ciel Wallonie et çavaria) attirent l’attention sur le parcours des migrants LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersex). Elles rappellent qu’un état sur trois criminalise l’homosexualité. Pour les personnes qui demandent l’asile sur base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, les 3 coupoles demandent entre autres à ce que la procédure soit clarifiée et améliorée. Elles relèvent que le concept légal de pays sûr ne dispense jamais d’un examen au fond de chaque demande d’asile. L’absence de loi explicitement criminalisante dans le pays d’origine ne peut suffire à évincer la réalité des persécutions. Elles appellent les autorités à respecter leur obligation de prévenir les violences et les stigmatisations dans les centres d’accueil. Divers événements, conférences et projections de films sont programmés. Le vernissage de l’exposition « Borderlines » aura lieu le 3 mai à The Art Project Galery. Elle invite à croiser le travail de la photographe Laura Jay Nethercott sur les performances oniriques de drag queens avec celui du plasticien Arnaud Pitz sur les frontières imaginaires. L’exposition Lolendo (« Pride », en lingala) du photographe Régis Samba-Kounzi proposera dès le 12 mai au Broncks de découvrir une série de portraits de personnes LGBTQI+ en République Démocratique du Congo. Le show queer « the Sassy Cabaret » questionnera le 18 mai au centre culturel Jacques Franck les frontières entre les genres et les cultures. (Belga)