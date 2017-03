L’avocat Yannick De Vlaemynck libéré sous conditions par le juge d’instruction

L’avocat bruxellois Yannick De Vlaemynck a été libéré sous conditions samedi matin à l’issue de son audition par le juge d’instruction, a appris l’agence Belga à bonne source. L’information a été confirmée par le parquet de Bruxelles. Yannick De Vlaemynck est soupçonné de violation du secret professionnel et de non-respect de la loi Salduz dans une enquête concernant des faits de stupéfiants.

L’avocat aurait assisté jeudi soir à l’audition d’un suspect interpellé pour trafic de drogue dans le quartier de Matongé à Bruxelles, dans le cadre de la loi Salduz permettant à tout suspect d’être aidé par un avocat lors de son interrogatoire. Une recherche a ensuite été menée sur le frère du suspect. Les enquêteurs ont alors retrouvé des messages Snapchat envoyés par l’avocat. Yannick De Vlaemynck a été interpellé vendredi par le service recherche de la police locale de Bruxelles et a passé la nuit en cellule. Il a été conduit samedi matin devant un juge d’instruction qui a ordonné sa libération sous conditions, à savoir ne plus entretenir de contacts avec les protagonistes de ce dossier et ne plus assister d’autres clients dans le cadre de la procédure Salduz.