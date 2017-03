L’autonomie au coeur de la nouvelle campagne de la Ligue braille

La Ligue braille a lancé sa nouvelle campagne avec pour thème cette année l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, rendue possible notamment grâce à un accompagnement personnalisé. Du 13 au 26 mars, l’association sensibilise le public sur ce qu’elle met en place pour aider ces personnes dans leur (re)conquête de l’autonomie. La Ligue Braiile va également à la rencontre du grand public sur les marchés, notamment à Schaerbeek. L’association y invite les passants à effectuer leurs courses à l’aveugle, « pour qu’ils puissent se rendre compte des difficultés que peuvent éprouver des personnes déficientes visuelles dans des situations quotidiennes« . « On leur bande les yeux, on leur donne une liste de courses à faire et ils doivent se débrouiller« , détaille Virginie Carpentier de la Ligue braille. Autour du thème « Chaque jour, la Ligue Braille accompagne les personnes aveugles et malvoyantes vers l’autonomie« , la Semaine de la Ligue Braille vise par ailleurs à faire connaître davantage les services de l’association. Ceux-ci sont gratuits et concernent tous les aspects de la vie: organiser son habitat, réinventer sa mobilité, accomplir les tâches ménagères, profiter des loisirs, gérer ses démarches administratives, mener une vie professionnelle active, etc. Subsidiée à seulement 25% par les pouvoirs publics, la Ligue braille existe grâce à la générosité de ses donateurs. L’association, dont le siège social est situé à Bruxelles, compte 12 antennes régionales réparties sur tout le territoire. (Belga, photo Ligue Braille)