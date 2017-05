L’auteur belge de BD Jidéhem est décédé dimanche à l’âge de 81 ans

L’auteur belge de bande dessinée Jidéhem, père de « Ginger » et de « Sophie », s’est éteint dimanche 30 avril à l’âge de 81 ans, ont annoncé mardi les Éditions Dupuis. De son vrai nom Jean De Mesmaeker, Jidéhem a été un véritable pilier du Journal Spirou. Entre 1957 et 1969, il fut également l’assistant d’André Franquin, avec lequel il collabora notamment sur « Gaston Lagaffe » et « Spirou et Fantasio ».

« Les aventures qu’il a créées sont dans le ton de l’Âge d’or de la bande dessinée franco-belge. Remarquable quand il s’agit de mettre en scène voitures et autres engins motorisés, ses mises en scène ont toujours été spectaculaires », souligne la maison d’édition belge dans un communiqué. Jidéhem avait récemment entrepris de compiler pour les éditins Dupuis les centaines de « Chroniques de Starter » qu’il avait réalisées depuis 1957, et rêvait de remettre en piste « Ginger », le héros d’une série policière qu’il créa en 1954, au début de sa carrière.

Formé à l’école des beaux-arts de Saint-Luc à Bruxelles, Jidéhem avait la passion du dessin et n’a jamais quitté le pinceau jusqu’à ses derniers jours. Les éditions Dupuis ont exprimé mardi leur tristesse et présentent à sa fille Sophie et à son épouse Gwendoline leurs plus sincères condoléances. (Belga)