Laurette Onkelinx: « Nous ne sommes pas communistes. Nous avons des différences majeures avec le PTB »

Laurette Onkelinx, cheffe du groupe PS au parlement, s’est exprimée ce mardi matin sur Bel RTL concernant la paralysie politique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

« L’initiative d’Olivier Maingain nous semblait intéressante. Je pense que nous devrions réunir tous les francophones autour d’un projet, majorité et opposition. Et trouver des solutions« , affirme-t-elle, avant de préciser: « Dans les grandes réformes, il y a toujours un danger qu’une nouvelle majorité détruise ce qu’a fait l’ancienne. Donc, la volonté de réunir tous les francophones pour avoir un accord général me semble très utile« .

La socialiste déplore également ce qu’est devenu le décret inscription. « C’est devenu quoi? Un décret qui enferme les jeunes dans leur quartier! Ca ne va pas du tout. On ne peut pas l’abroger – le Conseil d’Etat l’a dit – mais on peut le changer« .

Interrogée ensuite sur les récentes déclarations de John Crombez, le président du SP.A qui, selon Benoit Lutgen, trouve que le PS « est devenu communiste« , Laurette Onkelinx dément toute critique. « Il [John Crombez, NDLR] tombe des nues. Je l’ai vu hier, il n’a jamais dit ça! Nous ne sommes pas comme le PTB. Nous avons une conception différente de la liberté, de l’entreprise et nous sommes conscients que dans la vie, il y a des contraintes ». Et de conclure: « Nous ne sommes pas communistes. »

C.TQ/Photo: BX1