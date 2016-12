Laurence Bovy devient la nouvelle directrice de Vivaqua

Le conseil d’administration de l’intercommunale bruxelloise de distribution d’eau Vivaqua a désigné mercredi Laurence Bovy comme nouvelle directrice générale de l’entreprise. Elle remplacera Christiane Franck, admise à la retraite en février prochain.

Face à la polémique autour de cette désignation contraire à une préselection opérée par le chasseur de têtes Egon Zehnder, le conseil d’administration de Vivaqua précise mercredi soir dans un communiqué qu’il était demandé au chasseur de tête EgonZehnder de « proposer » une liste de trois candidats. «

Pour ces trois candidats, la dernière étape de la sélection consistait en une épreuve orale devant un jury externe qui a placé Mme Bovy en première position », souligne Vivaqua. Le conseil d’administration a suivi l’avis du jury externe par 15 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. « Les responsables politiques de Vivaqua ne sont intervenus à aucun moment dans l’examen des candidats, et le conseil d’administration a salué la procédure et sa transparence, avant de se prononcer », assure le communiqué.

Longtemps chef de cabinet de Laurette Onkelinx, Laurence Bovy a été préférée aux deux autres candidats: Luc Lallemand, patron d’Infrabel, et Olivier Lagneau, un ingénieur qui a fait l’essentiel de sa carrière au sein de l’intercommunale de distribution d’eau. Elle fut successivement par le passé présidente du port de Bruxelles, présidente du conseil d’administration de la SNCB, ainsi que plus récemment présidente du conseil d’administration de la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPI), l’un des bras financiers de l’Etat fédéral.

Selon le rapport du jury dont Belga a obtenu copie mercredi à bonne source, Laurence Bovy s’est montrée lors de son entretien d’embauche « plus précise dans les perspectives à venir de l’entreprise en faisant preuve d’une vision réaliste des défis structuraux, financiers et politiques ».

Elle a par ailleurs démontré une « plus grande capacité à créer une dynamique favorable tant avec le comité de direction qu’avec les organes de gestion de l’entreprise ». Bien que Luc Lallemand ait fait « forte impression » devant ce même jury, sa prestation a néanmoins manqué de « structure et de perception de son auditoire avec lequel il était peu en prise. (…) Il s’est par ailleurs placé dans un énergie plus formelle, peut-être un peu froide », selon le jury qui a jugé son approche « plus théorique que pragmatique ».

Selon le Tijd/l’Echo, la mission de préselection confiée au chasseur de têtes a coûté 50.000 euros à Vivaqua.

