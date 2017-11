Lau Nova, mère d’une fille radicalisée : « Je veux permettre aux autres de comprendre comment cela peut arriver »

Lau Nova, auteure du livre « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans » (éditions La Boîte à Pandore), a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw ce vendredi dans L’Interview.

Sous le pseudonyme Lau Nova, cette mère témoigne de la radicalisation de sa fille Charlotte, issue d’une famille de cadres athées dans la région lyonnaise (en France). Rien ne la prédestinait à se convertir à la religion musulmane et à devenir une épouse dans un mariage polygame au sein d’une communauté au Royaume-Uni. Ces événements ont eu lieu en 2011 et 2012.

« Ma fille n’a jamais montré d’attirance pour le discours de Daesh mais pour une vision de la société qui se veut radicale », explique-t-elle. « Le premier contact s’est fait via une amie d’un ancien petit copain… Et cette fille était déjà dans une démarche radicale. Le premier pas de Charlotte fut donc dans cet islam radical, loin de l’idée globale de l’islam. »

« Se rapprocher de son enfant et l’écouter »

« Nous autres, parents, avons été nombreux à ne pas comprendre que notre enfant peut être embrigadé », confie-t-elle. « Je veux permettre aux autres de comprendre comment cela peut arriver. (…) J’ai notamment compris que l’autorité que j’ai pu montrer face au comportement de ma fille n’était pas la bonne solution. Il faut savoir s’asseoir sur ses valeurs et se rapprocher de son enfant, l’écouter pour tenter de mieux le comprendre ».

Aujourd’hui, Charlotte vit avec un mari polygame dans une communauté radicalisée en Angleterre. Sa mère a été la revoir et elle espère bien retrouver sa fille un jour. « On a perdu un petit bout de Charlotte, on espère la retrouver », lance-t-elle.