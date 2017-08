L’assaillant était en possession d’une arme à feu factice et de deux corans

L’homme qui a agressé au couteau des militaires patrouillant dans le centre de Bruxelles vendredi soir, était en possession d’une arme à feu factice et de deux corans, a indiqué samedi matin le parquet fédéral. Une perquisition a été effectuée à Bruges, au domicile de l’assaillant, dans le courant de la nuit.

Vendredi à 20h22, un individu, s’est précipité dans le dos de trois militaires en service, sur le boulevard Emile Jacqmain, et les a frappés avec un couteau. Un des militaires a ouvert le feu alors que l’assaillant a crié « Allahou akbar ». « L’homme a été touché à deux reprises et est décédé peu après, à l’hôpital, des suites de ses blessures. L’homme était aussi en possession d’une arme à feu factice et de deux corans. Deux militaires sont légèrement blessés », précise le parquet fédéral dans un communiqué. L’assaillant est de nationalité belge, d’origine somalienne. Il est arrivé en Belgique en 2004 et a obtenu la nationalité belge en 2015. Il n’était pas connu pour des faits de terrorisme, mais bien pour un fait de coups et blessures en février 2017, note encore le parquet. Le parquet fédéral a saisi un juge d’instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme et l’a chargé d’instruire des faits de tentative d’assassinat terroriste. (Belga)