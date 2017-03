L’application Yongo veut aider les enfants à apprendre à épargner

Disponible dès aujourd’hui, le site Yongo – qui sera suivi d’ici quelques jours par une application – veut aider les enfants à développer une relation saine avec l’argent, et les aider à apprendre l’épargne. L’initiative d’AG Insurance est soutenue par La ligue des familles et son homologue néerlandophone Gezinsbond.

Selon une étude iVox réalisée auprès de 1.000 parents et 310 enfants, les jeunes ont en moyenne leur première expérience financière à l’âge de six ans et reçoivent de l’argent de poche à partir de 11 ans. « Plus de quatre parents sur cinq encouragent leur progéniture à mettre de l’argent de côté », souligne AG Insurance.

« Pourtant, ils ne savent bien souvent pas comment s’y prendre et ils déplorent l’absence d’outils appropriés. » « Aujourd’hui l’argent est presque totalement dématérialisé, cela a des conséquences sur la perception qu’en ont les enfants », estime Patrick Binot, directeur de la Ligue des familles.

« Ils n’appréhendent plus la réalité de l’argent, il est important de leur donner cette notion. » C’est en tout cas l’objectif de Yongo. Le site web propose des articles pertinents sur l’éducation financière des enfants, à destination des parents dans un premier temps mais le contenu est amené à évoluer. Concrètement, les parents peuvent ouvrir des comptes, à court et long terme, pour leur(s) enfant(s) sur lesquels ils gardent le contrôle jusqu’à la majorité de leur progéniture.

Les parents peuvent octroyer l’accès à cet outil à leurs enfants, mais aussi à l’ensemble du réseau d’amis et de proches. Les enfants peuvent dès lors choisir d’épargner pour un but concret, ou mettre de côté pour l’avenir. « Cela apporte la notion de temporalité, et apprend aux enfants à cultiver leurs rêves », affirme Patrick Binot.

