L’application Fix My Street étendu à la fonction propreté

L’application pour smartphone « Fix My Street », qui permet à tout un chacun de signaler des incidents en voirie à Bruxelles, est aujourd’hui étendue aux problèmes de propreté annoncent ce vendredi les Secrétaires d’Etat bruxelloises Bianca Debaets (cd&V) et Fadila Laanan (PS). 4 ans après le démarrage de Fix My Street, on pourra désormais signaler la présence de déchets ou de dépôts clandestins avec l’application en ligne de la Région bruxelloise. Depuis son lancement en 2013, 78 000 incidents ont été signalés par l’application, et déjà 11 000 en 2017.