Vainqueur du premier Hackathon (un marathon de développement d’applications) organisé par la STIB, les 28, 29 et 30 avril derniers à Bruxelles, le Bruxellois Éloi Strée de la société Antartica Ltd a présenté à Montréal, lors du premier Global Transport Hackaton, son application « Upway », destinée à permettre aux utilisateurs de transports en commun de mieux se repérer aux alentours et dans les stations de métro, grâce notamment à la réalité augmentée, à la manière du jeu « Pokémon Go ».

Au Canada, le concepteur de l’application, à peine âgé de 27 ans, a remporté le premier prix de ce Hackathon international, ex-aequo avec l’application développée par le Team Ditch, destinée à encourager les transports en commun en gagnant des points selon le transport emprunté.

Plus d’informations sur l’application « Upway ».

Reportage de Philippe Jourdain, à Montréal