L’antiquaire blessé lors d’un braquage toujours en soins intensifs

L’état de santé de l’antiquaire de 70 ans blessé vendredi dernier, lors d’un braquage dans son magasin de la rue de la Madeleine, semble s’améliorer, mais l’homme se trouve toujours en soins intensifs, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, qui n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur les avancées de l’enquête.

La victime a été retrouvée vendredi dernier vers 14h30 par un voisin, dans un espace à l’arrière de son magasin, ligotée et bâillonnée. Le septuagénaire était sérieusement blessé à la tête, probablement la conséquence d’un coup. Il a rapidement été emmené à l’hôpital.

La police et le laboratoire de la police scientifique se sont rendus sur place. Les images de vidéo-surveillance des alentours du magasin d’antiquités seront également analysées. On ignore pour l’instant si les auteurs du braquage ont emporté un butin. (Belga)