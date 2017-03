La commune de Jette a présenté lundi le programme de « L’année Magritte », à l’occasion du 50e anniversaire de son décès. Elle s’ouvrira samedi avec l’exposition « Les témoins » organisée à « La fleur en papier doré », un établissement fréquenté en son temps par René Magritte dans le centre de Bruxelles. Le Musée Magritte de Jette organisera ensuite une balade nocturne afin de faire découvrir le côté surréaliste de Bruxelles. Le peintre a vécu rue Esseghem à Jette pendant 24 ans, de 1930 à 1954. « René Magritte est sans conteste le Jettois le plus connu », assure l’échevin de la Culture Mounir Laarissi.

Le village de René

« On a envie de commémorer sa mort en août 1967 en ne s’arrêtant pas aux œuvres de Magritte et en essayant de poser question avec différents types d’art. » Au total, 26 événements gratuits sont programmés. Il s’agit autant de conférences, de concours de peinture, de lectures, ou d’expositions que de pièces de théâtre, d’opéras burlesques et d’ateliers créatifs. D’autres événements sont amenés à être ajoutés. « ‘L’année Magritte’ a été construite par les acteurs culturels de la commune, à leur demande« , explique Mounir Laarissi. « Au départ, on voulait faire une ‘semaine Magritte’, puis, au fur et à mesure des mois passés, l’événement est devenu une année« . L’exposition « Les témoins » présentera en ouverture des tableaux de Fernand Poncelet, Victor Petré, Jan Verdoodt, Alfred Pietercelie et Pieter-Willy De Muylder. Du 28 avril au 1 mai 2017 inclus, le village de René permettra entre autres de découvrir de manière absurde les thèmes issus de ses toiles au parc de la Jeunesse. La Fête de clôture sera organisée du 6 au 10 septembre en collaboration avec le Brussels Poetry Fest. (Belga)