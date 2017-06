L’ancien joueur du RSC Anderlecht Cheick Tioté est décédé à l’âge de 30 ans

L’ancien joueur du Sporting Anderlecht Cheick Tioté est décédé ce lundi à l’âge de 30 ans, alors qu’il était à l’entraînement avec son club chinois, BJ Enterprises. Selon la BBC, qui cite un proche, le joueur ivoirien aurait fait un malaise sur le terrain du club, à l’entraînement.

« C’est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd’hui, après s’être effondré à l’entraînement », a annoncé son agent Emanuele Palladino dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile ».

Cheick Tioté avait rejoint le club de Beijing, actif en deuxième division chinoise, en février 2017, en provenance de Newcastle. Il avait porté le maillot du RSC Anderlecht entre 2005 et 2008 avant de rejoindre le Roda JC, en prêt, en 2008, puis le club de Twente. Il avait ensuite rejoint Newcastle (photo) pour sept saisons, avant son départ pour la Chine. Il était également un des piliers du milieu de terrain de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire entre 2010 et 2016. (photo Belga/Eric Lalmand)

Another young man taken way too soon… #RIP Cheik Tiote 😥 Our thoughts are with his family 🙏💜 #RSCA #Sportingboy pic.twitter.com/CHgwteW0w4

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 juin 2017