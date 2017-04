Lancement réussi de nano-satellites : l’Institut von Karman à la manoeuvre

C’est une première mondiale. Des nano-satellites appelés CubeSats ont été lancé dans l’espace ce mardi, depuis la base de Cap Canaveral en Floride. A la manoeuvre du projet : l’Institut von Karman. L’organisme gère un un consortium international, financé par l’Union européenne et regroupant 23 pays.

DES NANO-SATELLITES COMPLETEMENT FONCTIONNELS

Les CubeSats sont des nano‐satellites complètement fonctionnels. Ils ont la forme d’un cube d’un décimètre de côté (volume de 1 litre), pèsent moins d’1,33 kg et utilisent des composants électroniques banalisés. Ce format a été défini pour permettre de lancer dans l’espace des expériences scientifiques à un coût réduit.

La mission appelée QB50 est une première mondiale. Alors qu’ils orbiteront plusieurs fois par jour autour de la terre, les CubeSats prendront de nombreuses mesures des molécules gazeuses et des propriétés électriques de la thermosphère. Ces données seront centralisées par le VKI et serviront à mieux comprendre la relation entre l’atmosphère terrestre et les radiations solaires. Les résultats seront utilisés pour valider et optimiser les modèles de prévisions météorologiques, ainsi que pour mieux comprendre les processus physiques qui sont d’application dans la thermosphère. Les CubeSats évoluant dans la thermosphère n’auront qu’une durée de 1 à 2 ans, après quoi ils se consumeront totalement dans l’atmosphère.