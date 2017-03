Lancement en danse et en musique de la 29e édition du Télévie

La 29e édition du Télévie a été officiellement lancée mercredi à Bruxelles. Pour l’occasion, patrons et animateurs de RTL, responsables du FNRS et chercheurs se sont rassemblés Galerie de la Reine dans le centre de la capitale pour donner le coup d’envoi de l’opération de solidarité marqué par une ouverture en danse et en musique, avant une conférence de presse au Théâtre du Vaudeville. La dernière édition du Télévie avait permis de récolter un montant record de 10.141.650 euros afin de lutter contre le cancer chez l’enfant et l’adulte.

Plusieurs événements seront organisés jusqu’à la soirée de clôture du 22 avril prochain en vue de récolter des fonds, parmi lesquels le traditionnel « Rallye du Télévie » qui se déroulera le lundi 17 avril. Le rendez-vous sera pour la première fois précédé la veille par une grande soirée sur le site du Plan incliné de Ronquières. Un dîner de gala se tiendra en outre le 23 mars à Bruxelles, dans l’ancienne gare de Schaerbeek (Trainworld). Autre nouveauté, un « marathon de la danse », au cours duquel la journaliste de RTL Caroline Fontenoy et l’animateur de la RTBF Jean-Louis Lahaye relèveront le défi de danser 10 heures au son de musiques salsa, rock, hip hop ou encore country. « Nos petites concurrences sont mises entre parenthèses le temps du Télévie », ont indiqué les responsables du groupe privé, se réjouissant du soutien apporté à l’opération par certaines personnalités de la chaîne publique. Pour cette 29 édition, qui aura pour marraine l’actrice Virginie Efira, le Télévie s’est par ailleurs doté d’un nouveau logo, assez proche de l’ancien symbole mais « avec un éclat pour donner un peu de relief », a indiqué Philippe Delusinne, patron de RTL Belgium. Depuis son lancement en 1989, le Télévie a permis de récolter plus de 162 millions d’euros et d’ainsi financer 2.133 chercheurs et 2.114 projets de recherche. A l’heure actuelle, quelque 180 chercheurs sont soutenus grâce aux dons, ce qui représente 1.500 heures de travail par jour. L’opération de solidarité fourni au total 40 pc du budget consacré à la recherche contre le cancer en Fédération Wallonie-Bruxelles. Même si on dénombre 65.000 nouveaux cas de cancers chaque année en Belgique, ces investissements ont porté leurs fruits puisque la mortalité liée aux cancers a fortement diminué. Ainsi, par exemple, 80 pc des enfants atteints de la ‘forme commune’ de leucémie aigüe mouraient il y a trente ans, alors qu’aujourd’hui plus de 90 pc en guérissent. Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution peuvent le faire par SMS, en ligne (www.televie.be) ou par virement sur le compte du FNRS (BE44 0000 0001 4245). (Belga, photo et images Belga)