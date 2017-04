L’acteur et réalisateur Pierre Richard, honoré par la Ville de Bruxelles. Il reçoit une distinction remise à des personnalités connues ou anonymes.

Pierre Richard, âgé de 82 ans, est un connaisseur de la Belgique et de Bruxelles. L’acteur et réalisateur a souvent tourné en Belgique et est monté sur les planches de plusieurs théâtres belges.

En 2015, Pierre Richard a déjà reçu un Magritte d’honneur