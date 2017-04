L’acteur bruxellois Mourade Zeguendi refuse de jouer dans le prochain film de Brian De Palma

L’acteur Mourade Zeguendi, connu pour ses rôles dans Les Barons ou encore Dikkenek, a refusé d’interpréter le rôle d’un terroriste, dans le prochain film de Brian De Palma.

Dans la vidéo qu’il a postée sur Facebook, il explique pourquoi il a refusé ce rôle proposé par le réalisateur américain. Ce n’est pas la première fois que l’acteur ne souhaite pas jouer le rôle d’un terroriste. Dans l’émission LCR, il avait déclaré : « Ça commence à faire chier. On a envie d’être comédien et pas comédien d’origine. Et c’est pareil dans la vie en fait ». Vous pouvez regarder à nouveau l’émission en cliquant ici.