Lâcher d’un hibou moyen-duc à Watermael-Boitsfort

Ce soir à 21h un hibou moyen-duc sera relâché à Watermael-Boisfort aux abords d’une réserve naturelle, chemin des Silex. Le hibou avait été retrouvé dans un piteux état il y a deux mois au beau milieu d’Anderlecht. Il avait alors été capturé par les agents du centre de revalidation des oiseaux et mammifères sauvages de la commune.

Après le lâcher du hibou, Natagora organise la nuit des chouettes, une occasion unique d’observer les rapaces nocturnes en compagnie d’ornithologues. Le mois de mars est une saison de reproduction pour la plupart des espèces de chouettes et de hiboux. Ces oiseaux ne chantent que durant cette période, c’est donc l’occasion idéale d’écouter leurs chants et d’apprendre à les différencier.

Photo : A. De Winter