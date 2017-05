L’accident avenue Louise doublement mortel

Un jeune motard de 23 ans et sa passagère de 21 ans ont perdu la vie dans l’accident qui s’est produit mardi soir à 21h30 sur l’avenue Louise. L’homme est mort sur le coup, la jeune femme est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures. Information confirmée par le parquet de Bruxelles. La moto est entrée en collision avec une voiture de police à hauteur du tunnel Bailli.

D’après les premières constatations, une patrouille de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a repéré un motard sur la place Poelart qui était en train de faire du « wheeling » et s’est lancée à sa poursuite. Un autre véhicule de police de la brigade canine de la même zone qui circulait sur l’avenue Louise a entendu via la radio qu’une poursuite était en cours et a ralenti sur la bande de circulation de droite du tunnel Bailli afin de laisser passer sur la bande de gauche le motard et leurs collègues lancés ses trousses. Le motard a toutefois heurté le véhicule de police par derrière.

Le conducteur de la voiture de patrouille de la brigade canine est en incapacité de travail pour cinq jours et est fortement choqué par les faits.

L’enquête sur les circonstances précises de cet accident mortel a été confiée à la zone de police locale Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort).

Photo : Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles