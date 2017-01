L’absentéisme des profs en hausse en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le nombre de jours d’absence des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles a progressé de quelque dix pour cent en l’espace de deux ans, selon des chiffres livrés mardi par la ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, on a ainsi comptabilisé 1.070.893 jours d’absence auprès des quelque 100.000 enseignants de la Fédération, soit une augmentation de quelque 10% par rapport aux deux années précédentes. Cette augmentation, qui affecte toutes les tranches d’âge du corps enseignant, se fait surtout ressentir dans la tranche 40-49 ans, et surtout entre 50-65 ans.

Interrogée en commission du Parlement mardi par les députés André-Pierre Puget (Droite citoyenne) et Caroline Désir (PS) sur ces questions, Marie-Martine Schyns a fourni les données relevées par une récente analyse de MedConsult. Selon cette étude, la tranche 50-65 ans représente quelque 40% de l’absentéisme global alors qu’elle ne représente que 28,75% du corps enseignant. Cet absentéisme affecte dans une plus grande mesure les enseignants de la province du Hainaut. Ceux-ci comptabilisent en effet 35,3% des jours d’absence alors qu’ils comptent pour 30,6% des effectifs.

L’étude montre aussi que les maladies en lien avec le travail (burn out, stress, etc.) pèsent de plus en plus sur l’absentéisme au fur et à mesure que l’âge avance. Ainsi, si elles expliquent un jour d’absence sur cinq en moyenne pour la tranche 20-29 ans, les pathologies liées au travail comptent pour près de 44% des absences des profs âgés de 50 à 65 ans. La prévalence de ces jours de maladie liée au travail est la plus importante auprès du personnel des centres PMS ainsi que dans l’enseignement fondamental (maternel et primaire). Un tiers des profs n’ont toutefois comptabilisé aucun jour d’absence au cours de l’année 2014-2015, indique aussi l’étude. (Belga)