Le label Good Food désormais accessible aux restaurants

Le label Good Food était déjà accessible aux cantines scolaires et aux cantines d’entreprises. Désormais, les restaurants bruxellois peuvent être candidats à l’obtention de ce label destiné à mettre en valeur les établissements qui s’engagent dans une démarche durable. Les restaurants ont jusqu’au 15 décembre prochain pour soumettre leur candidature.

Le label a pour objectif de mettre en valeur et de guider les restaurants qui s’inscrivent dans une dynamique durable. Il permet également aux Bruxellois de distinguer les restaurants durables des autres.

Le label comprend trois niveaux : une, deux ou trois toques selon les critères remplis par le restaurant. Quels sont-ils ? Le restaurant doit proposer des produits locaux et de saison, des alternatives aux protéines animales, des aliments produits dans le respect de l’environnement et minimiser le gaspillage alimentaire.

Pour les restaurateurs, l’intérêt est de bénéficier d’un diagnostic gratuit des points forts de son établissement et des moyens à mettre en oeuvre pour se développer et s’améliorer.

Une fois un dossier de candidature rempli et envoyé, c’est un contrôleur désigné par Bruxelles Environnement qui sera envoyé dans l’établissement candidat pour vérifier si ce dernier rempli bien tous les critères.