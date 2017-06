La World League de hockey féminin débute ce mercredi à La Rasante

L’une des deux demi-finales de la World League de hockey féminin, un tournoi rassemblant les meilleures équipes mondiales et qualificatif pour la prochaine Coupe du monde, débutera mercredi dans les installations de La Rasante, à Bruxelles, et ce jusqu’au 2 juillet. Le hockey belge sera ainsi une nouvelle fois à l’honneur, se plaçant régulièrement depuis quelques années sur l’échiquier des grandes manifestations sportives.

Ainsi, dès mercredi, le stade érigé le long des terrains de La Rasante au stade Fallon, pouvant accueillir 3.000 spectateurs, sera le théâtre de ce qui se fait de mieux en hockey féminin. La Belgique des Red Panthers, classée 14e dans la hiérarchie mondiale, était qualifiée d’office en tant que nation organisatrice du tournoi. Elle a été rejointe par les championnes du monde et N.1 mondiales néerlandaises, par l’Australie (FIH-4), la Nouvelle-Zélande (FIH-5), la Chine (FIH-8) et la Corée du Sud (FIH-9). Quatre autre nations ses sont qualifiées grâce à leurs bons résultats lors du 2e tour de la World League: l’Espagne (FIH-10), l’Italie (FIH-16), l’Écosse (FIH-17) et la Malaisie (FIH-22).

Ces 10 équipes ont été divisées en deux groupes et les quatre premières équipes au classement au terme des matches de poules accèderont aux quarts de finale croisés, qui se joueront tous le jeudi 29 juin. Les demi-finales et matchs de classement auront lieu le samedi 1 juillet et les finales le dimanche 2 juillet.

Outre l’ordre du classement mondial, l’enjeu du tournoi résidera surtout dans une qualification pour la prochaine Coupe du monde de 2018. Un top 8 pourrait se révéler suffisant pour décrocher le sésame. (avec Belga)