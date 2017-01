La Ville de Bruxelles rouvre l’enquête publique liée au projet Neo

La Ville de Bruxelles rouvre dès vendredi l’enquête publique autour du projet Neo, qui prévoit notamment un centre commercial sur le plateau du Heysel. Cette relance intervient après une série de remarques émises par des riverains concernant la forme de l’enquête publique. « Nous voulons laisser un maximum de citoyens s’exprimer sur la concrétisation du projet de réurbanisation du plateau », a indiqué jeudi l’échevin en charge du projet, Philippe Close.

La première enquête publique ayant trait à l’obtention des permis d’urbanisme et d’environnement du projet Neo I – Européa avait été organisée du 10 au 25 novembre. Dès vendredi, les riverains et associations ont à nouveau la possibilité de faire valoir leurs remarques jusqu’au 20 janvier, tandis qu’une nouvelle réunion de la commission de concertation est fixée au 1er février prochain, explique la Ville de Bruxelles qui précise que les remarques formulées lors de la première enquête publique seront prises en compte dans la procédure.

Piloté par la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale, le projet prévoit la construction d’un nouveau pan de ville sur le plateau du Heysel, avec entre autres 590 logements, un quartier commercial, des restaurants, des crèches et seniories ainsi que des activités de loisirs et sportives. UCM et Unizo craignent, dans la concrétisation d’un tel projet, que naisse une concurrence accrue vu que non loin du site du Heysel, un autre projet de type centre commercial est prévu à Machelen (Uplace) et que Docks Bruxsel a ouvert fin octobre à Bruxelles. Des griefs en matière de mobilité, d’équipements, d’écoulement des eaux et de nature des logements ont également été formulés. (Belga)