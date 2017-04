La Ville de Bruxelles met son service propreté à l’honneur via les arts de la rue

La Ville de Bruxelles mettra en exergue durant tout le mois de mai le travail quotidien de son service de nettoyage via une campagne de sensibilisation intitulée « Héros quotidiens ». Le dessinateur bruxellois Jaunes posera à cette occasion quatre croquis humoristiques sur des façades de la ville.

La campagne se déclinera par le biais de deux films visibles sur les écrans digitaux de la ville et sur les réseaux sociaux, mais surtout via quatre affiches réalisées par Jaunes. Ces quatre oeuvres décriront de façon humoristique le quotidien du service propreté.

Une fresque représente ainsi un employé aidé par des pigeons à emporter un fauteuil bon à jeter mais laissé à l’abandon, alors que sur une autre on voit les agents poursuivis par un tsunami de cannettes et de mégots de cigarettes, symbolisant les nombreux petits déchets qui jonchent les rues de la capitale.

Les affiches sont diffusées via les bornes d’information de la ville et le réseau de la STIB. Les véhicules aspirateurs du service propreté aborderont le slogan « Héros quotidiens » et une fresque de Jaunes. (Belga)