La Ville de Bruxelles dévoile son « plan commerce »

Inscrire l’activité commerciale dans une vision stratégique à long terme, voilà pour objectif principal du nouveau « Plan Commerce » de la Ville de Bruxelles. Devraient donc voir le jour un certain nombre d’initiatives et projets comme accompagner le développement commercial dans les quartiers en cours de rénovation, dynamiser le commerce de proximité, attirer de nouveaux consommateurs et de nouvelles enseignes.

Des primes à l’embellissement

En parallèle aux travaux de rénovation de différentes artères commerçantes (la rue Neuve, les rues de l’Ilot Sacré, les Grands Boulevards,…), des primes à l’embellissement ou à la rénovation de la façade commerciale seront octroyées à ceux qui veulent améliorer l’aspect esthétique de leur devanture. L’un des autres objectifs du plan est de compléter l’offre par des commerces ambulants qualitatifs et bien intégrés dans l’espace public. En 2017, un appel sera lancé pour créer un modèle spécifique de « fritkot bruxellois ».

Images et interview – Nicolas Franchomme