La vaccination des enfants reste capitale, soulignent les pédiatres de l’HUDERF

L’abandon de la vaccination chez les adultes et les enfants peut se révéler dangereux, voire mortel, écrivent lundi les pédiatres de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) dans un communiqué. Ils lancent une nouvelle campagne d’information à l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, du 24 au 30 avril, en raison du retour de maladies évitables par vaccination et des courants de désinformation.

Les pédiatres et les chercheurs de l’HUDERF ont constaté la résurgence de certaines maladies graves qu’on pensait en voie d’éradication grâce à la vaccination. Une épidémie de rougeole traverse par exemple l’Europe et plus de 70 cas ont été déclarés cette année en Belgique, contre 7 à 8 cas durant la même période en 2015-2016, précisent-ils. La coqueluche tue également un à cinq enfants par an en Belgique. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que la vaccination permet de sauver trois millions de vies chaque année mais des courants de désinformation conduisent pourtant certains parents à abandonner ou retarder la vaccination de leurs enfants, constate l’HUDERF. « Le taux de vaccination ayant chuté ces dernières années, moins d’individus sont protégés, ce qui permet aux virus et bactéries de se propager plus rapidement », confirme Pierre Smeesters, chef du service de pédiatrie à l’hôpital universitaire. « Nous devons absolument atteindre et maintenir un taux de vaccination très élevé, à hauteur de 95%. Ce qui n’est pas le cas pour la rougeole actuellement en Wallonie et à Bruxelles. » Les pédiatres soulignent que les vaccins sont très sûrs car ils font l’objet d’une surveillance continue. L’équipe médicale de l’HUDERF souhaite répondre au manque d’information des parents lors de cette semaine de la vaccination et durant le reste de l’année en analysant notamment l’absence de lien avec l’autisme ou la mort subite du nourrisson, l’efficacité des vaccins combinés, l’évolution de la couverture vaccinale en Belgique ou encore les conditions d’apparition d’une épidémie. (Belga)