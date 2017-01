La Tournée Solidarité SDF s’arrêtera à Bruxelles le 24 février

La crème de la scène humoristique belge réuni autour de Marka et des Solidarités organise quatre dates exceptionnelles pour recueillir des fonds pour les SDF. Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Housing First œuvrant à l’insertion sociale des sans-abris par l’accès au logement. Au programme : Kody – « A Vendre » – Le dimanche 19 février 2017 au Théâtre de Poche de Charleroi ; Laurence Bibot et Guillermo Guiz : Le vendredi 24 février 2017 au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles et le dimanche 26 février 2017 au Théâtre de Liège ; Alex Vizorek – « Je suis une œuvre d’art » – Le samedi 25 février 2017 au Palais des Congrès à Namur. Marka, lui, rejoindra à chaque fois les différents humoristes sur scène pour une mise en bouche musicale.