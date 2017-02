Un métro immobilisé à cause d’une pièce défectueuse, cela coûte de l’argent et cela peut prendre du temps. La STIB se modernise et s’est donc dotée d’une imprimante 3D, selon le journal La Capitale. Cette imprimante permet de créer rapidement des prototypes de pièces.

Reportage: Martin Caulier et Nicolas Scheenaerts